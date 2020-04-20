В Тверской области ввели в эксплуатацию 575 домов с начала года

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В Тверской области подвели итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда». За январь — март 2020 года введено в эксплуатацию 575 домов, что на 12% превышает показатель за аналогичный период 2019-го.
В Тверской области ввели в эксплуатацию 575 домов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

557 объектов — здания индивидуальных застройщиков общей площадью 80 тыс. кв. м. Оставшиеся строения — многоквартирные дома, в которых насчитывается 718 квартир площадью 40 тыс. кв. м.

«Повышение темпов роста жилищного строительства — это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в 2019 году ввели в эксплуатацию 993,5 тыс. кв. м жилья в рамках нацпроекта, что составляет 109% к уровню 2018-го.

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