Эксперт рассказал, как ухаживать за автомобилем во время режима самоизоляции

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как ухаживать за автомобилем во время режима самоизоляции.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что относительно небольшой срок простоя никак не скажется на состоянии машины, но есть нюансы.

«Например, после долгой стоянки по разным причинам могут спустить колеса», — пояснил эксперт.

По его словам, также есть вероятность выхода из строя аккумулятора, и если это произошло, то могут быть проблемы с электронным ключом.

«Значит, нужно либо иметь запасной комплект, либо его сначала подзарядить», — сказал Кадаков.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить себя от коронавируса на АЗС.