Эксперт рассказал, как ухаживать за автомобилем во время режима самоизоляции
- РИА Новости
В беседе с Nation News он выразил мнение, что относительно небольшой срок простоя никак не скажется на состоянии машины, но есть нюансы.
«Например, после долгой стоянки по разным причинам могут спустить колеса», — пояснил эксперт.
По его словам, также есть вероятность выхода из строя аккумулятора, и если это произошло, то могут быть проблемы с электронным ключом.
«Значит, нужно либо иметь запасной комплект, либо его сначала подзарядить», — сказал Кадаков.
Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить себя от коронавируса на АЗС.