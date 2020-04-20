В Ставропольском крае составили 3,5 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Органами исполнительной власти выписаны протоколы на 1618 человек. Ещё 454 протокола выписали муниципальные власти и 1438 — сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю», — заявил Скворцов.
По его словам, почти все эти протоколы переданы в федеральные суды для принятия решения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.