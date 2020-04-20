В Ставропольском крае составили 3,5 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции

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Заместитель председателя правительства Ставропольского края и регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции Юрий Скворцов рассказал о работе рейдовых и контрольно-пропускных групп.
В Ставропольском крае составили 3,5 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Органами исполнительной власти выписаны протоколы на 1618 человек. Ещё 454 протокола выписали муниципальные власти и 1438 — сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю», — заявил Скворцов.

По его словам, почти все эти протоколы переданы в федеральные суды для принятия решения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.

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