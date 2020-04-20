В Нижегородской области помогут создать экспресс-тесты на коронавирус

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Нижегородский технопарк «Анкудиновка» поможет в создании экспресс-тестов на коронавирус и оценке их эффективности.
В Нижегородской области помогут создать экспресс-тесты на коронавирус
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

Как сообщает «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области, резидент технопарка — компания «Национальный БиоСервис-Волга» — планирует создать набор образцов биоматериала заболевших коронавирусом, чтобы оценить эффективность диагностических экспресс-тестов.

Как подчеркнул первый заместитель губернатора области Евгений Люлин, в настоящее время важно обеспечить медицинские учреждения всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

«В регионе увеличено производство масок до порядка 470 тыс. штук в месяц — это почти в 16 раз больше, чем в начале марта. Региональный Минпром опубликовал список производителей на своём сайте, чтобы все могли заказать у них продукцию. Уже началось производство бактерицидных рециркуляторов на заводе имени Петровского, скоро там же начнётся выпуск наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ. Подобную продукцию начнут выпускать и другие предприятия региона. Не менее важно обеспечить врачей более эффективными тестами на коронавирус», — заявил он.

Ранее директор компании «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев в беседе с kp.ru рассказал подробности о новом экспресс-тесте на коронавирус.

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