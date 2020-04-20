Эксперт оценил предположения о мировых трендах после пандемии коронавируса

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Банковский аналитик Вячеслав Путиловский прокомментировал предположения специалистов Bank of America о ключевых мировых трендах после пандемии коронавируса, среди которых роботизация и деглобализация.
Эксперт оценил предположения о мировых трендах после пандемии коронавируса
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что пандемия коронавируса даст толчок к развитию удалённой работы.

«Пандемия позволит отработать людям технологии удалённой работы, они будут вынуждены их отработать. Даже если бы была техническая возможность всё автоматизировать, власти бы на это не пошли, чтобы избежать социального взрыва», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что со временем автоматизация будет происходить, но одномоментно роботы не смогут прийти на смену людям.

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