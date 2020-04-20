В Тюменской области перед судом предстанет обвиняемый в распространении ложной информации о COVID-19

Тобольский городской суд (Тюменская область) рассмотрит административное дело против мужчины, обвиняемого в распространении ложной информации о коронавирусе.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По имеющимся данным, участник группы в мессенджере Viber распространил в соцсетях недостоверное видео о COVID-19.

Мужчине грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.