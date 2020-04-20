В Госдуме оценили возможные поправки касательно прав соседей по даче

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Напсо прокомментировал возможные поправки о правах соседей по даче.

В беседе с ФАН он отметил, что внесение поправок поможет избежать конфликтов и споров между людьми, а также снизит нагрузку на судебную систему.

«Соседи знают, что нельзя шуметь, жечь костры, копать, если это мешает жить другим. В каком формате это будет упорядочиваться, ещё непонятно. Комитет этот вопрос ещё окончательно не рассмотрел и не дал рекомендации. Однако это будет касаться абсолютно всего, где люди именно проживают. К примеру, есть дачи, где люди живут и даже прописаны», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что из-за отсутствия чётко сформулированных прав соседей в судах между гражданами идут настоящие «дачные войны».

Ранее заслуженный юрист России, председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьёв в беседе с «Известиями» прокомментировал идею поправок в Гражданский кодекс касательно прав соседей по даче.