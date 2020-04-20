Экипажи катеров Тихоокеанского флота отработали стрельбу по воздушной цели у южного берега Сахалина.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Участие в тренировке принимали две ударные группы по три катера в каждой. Стрельбу вели из артустановок АК-176 и скорострельных артиллерийских установок АК-630М.

Также были задействованы противолодочные самолёты Ил-38, которые сбросили на парашютах мишени для поражения.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.