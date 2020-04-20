Иммунолог оценил эффективность защитных масок для младенцев

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Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал эффективность использования защитных масок для новорождённых.
Иммунолог оценил эффективность защитных масок для младенцев
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он отметил, что российским врачам не стоит перенимать опыт тайских коллег, которые придумали способ защищать новорождённых от коронавируса при помощи специальных пластиковых масок.

«Использование одного только щитка, без маски, не защищает от попадания вируса воздушно-капельным путём в органы дыхания ребёнка. Это выглядит скорее как рекламная акция госпиталя или производителя медицинских изделий, поскольку на фотографиях новорождённых отчетливо виден логотип заведения», — отметил врач.

Он добавил также, что коронавирус практически не опасен для новорождённых.

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