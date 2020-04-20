Минздрав заявил о наличии хорошей базы для диагностики коронавируса

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна имеет хорошую базу для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав заявил о наличии хорошей базы для диагностики коронавируса
  • РИА Новости

«Российская система имеет хорошую базу для диагностики и хорошую базу коечного фонда, достаточно приличную. Почему сегодня так широко обсуждается: дополнительные койки разворачиваются, перепрофилируются койки и так далее», — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Вместе с этим он отметил, что некоторое время назад звучала критика избыточности «коечной мощности».

Ранее Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в беседе с НСН рассказала, как легче перенести режим самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить