В Госдуме оценили идею переноса майских праздников

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Заместитель председателя Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев прокомментировал идею переноса майских праздников на более позднее время.
В Госдуме оценили идею переноса майских праздников
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«Этот вопрос стоит обсуждать в тот момент, когда мы поймём, когда закончится период самоизоляции наших граждан. Да, сейчас этот период продлён до 30 апреля во многих субъектах. Но никто не исключает, что он может продолжаться и дальше», — заявил Лебедев в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что в случае продления режима самоизоляции смысла в переносе праздников нет, а если граждане смогут приступить к работе, то перенос будет правильным решением.

Ранее кандидат психологических наук Лариса Овчаренко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как избежать излишней эмоциональной нагрузки в самоизоляции.

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