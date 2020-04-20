В Госдуме оценили идею переноса майских праздников

Заместитель председателя Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев прокомментировал идею переноса майских праздников на более позднее время.

«Этот вопрос стоит обсуждать в тот момент, когда мы поймём, когда закончится период самоизоляции наших граждан. Да, сейчас этот период продлён до 30 апреля во многих субъектах. Но никто не исключает, что он может продолжаться и дальше», — заявил Лебедев в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что в случае продления режима самоизоляции смысла в переносе праздников нет, а если граждане смогут приступить к работе, то перенос будет правильным решением.

Ранее кандидат психологических наук Лариса Овчаренко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как избежать излишней эмоциональной нагрузки в самоизоляции.