Эксперт оценил идею поправок касательно прав соседей

Адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею внести поправки в Гражданский кодекс касательно соседских прав.

В беседе с НСН он назвал нововведения необходимыми прежде всего для самих дачников.

«Самый главный вопрос — это отсутствие конфликтных отношений с соседями. Отсутствие споров, например, дает возможность по дачной амнистии легализовать земельный участок. Поэтому наиболее эффективный способ отстаивания своих интересов при легализации земельного участка и регистрации права собственности — корректное поведение, введение морально-этических принципов и норм. Это совершенно необходимая новация», — отметил юрист.

Он добавил, что в Гражданский кодекс подобные поправки вносятся впервые и ранее этот принцип не был закреплён ни в одном нормативном правовом акте.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с «Российской газетой» заявил, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.