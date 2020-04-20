Министром цифровых технологий Калининградской области стал Вадим Рыскаль

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Министром цифровых технологий и связи Калининградской области назначен Вадим Рыскаль.
Министром цифровых технологий Калининградской области стал Вадим Рыскаль
  • © пресс-службы правительства Калининградской области

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

54-летний Рыскаль — выпускник Новосибирского государственного технического университета. Изучал маркетинг и управление инновации по программе МГУ и нидерландского университета Inholland, повышал квалификацию в РАНХиГС.

В течение последних трёх лет руководил «Медицинским информационно-аналитическим центром» областного Минздрава.

«Перед новым руководителем ведомства поставлена задача обеспечить исполнение ключевых показателей нацпроекта «Цифровая экономика», ускорить создание в регионе необходимой для этого инфраструктуры и подготовку кадров», — отметили в пресс-службе.

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