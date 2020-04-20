В Кронштадте рассказали о планах открыть мемориал генерал-губернаторам города

Короткая ссылка
Директор парка «Патриот» Западного военного округа Андрей Кононов рассказал о планах по созданию памятной стены с мемориальными плитами, посвящёнными генерал-губенаторам Кронштадта.
В Кронштадте рассказали о планах открыть мемориал генерал-губернаторам города
  • © парк «Патриот» ЗВО

Как передает «Петербургский дневник», проект «В потомках наши имена» будет включать 49 именных мемориальных плит.

«Это люди, которые создали легендарный город-крепость. Мы много работали в музеях и архивах, чтобы собрать необходимую информацию и восполнить этот пробел в истории Кронштадта и российского флота, чтобы наши современники и потомки знали героев Отечества. Это 49 фамилий людей, возглавлявших Кронштадт. Каждый из них внес существенный вклад в развитие города», — заявил Андрей Кононов.

По его словам, открытие планируется приурочить к празднованию Дня ВМФ.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить