В Кронштадте рассказали о планах открыть мемориал генерал-губернаторам города

Директор парка «Патриот» Западного военного округа Андрей Кононов рассказал о планах по созданию памятной стены с мемориальными плитами, посвящёнными генерал-губенаторам Кронштадта.

Как передает «Петербургский дневник», проект «В потомках наши имена» будет включать 49 именных мемориальных плит.

«Это люди, которые создали легендарный город-крепость. Мы много работали в музеях и архивах, чтобы собрать необходимую информацию и восполнить этот пробел в истории Кронштадта и российского флота, чтобы наши современники и потомки знали героев Отечества. Это 49 фамилий людей, возглавлявших Кронштадт. Каждый из них внес существенный вклад в развитие города», — заявил Андрей Кононов.

По его словам, открытие планируется приурочить к празднованию Дня ВМФ.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.