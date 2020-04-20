В Совфеде оценили ситуацию с майскими праздниками
- РИА Новости
«Если ситуация пойдёт по положительному прогнозу и можно будет давать послабления в режиме самоизоляции, то я думаю, что и вопрос с переносом праздников сам по себе отпадёт», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
По её словам, большинство людей хотят выехать на природу и провести время с семьёй не в самоизоляции. Тем не менее Святенко предложила дождаться ясности относительно того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в России.
Как добавила сенатор, решение по майским праздникам могут принять к концу апреля.
Как сообщал портал Nation News, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил экономическую ситуацию на фоне пандемии коронавируса.