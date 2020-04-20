В Краснодарском крае завели дело по факту истязания шестилетнего мальчика

В Новороссийске завели уголовное дело по факту истязания шестилетнего мальчика.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю.

15 апреля в правоохранительные органы поступила информация о затоплении в одной из квартир. Сотрудники, прибывшие на место, обнаружили ребёнка с телесными повреждениями. 33-летняя мать отсутствовала.

«По предварительным данным, женщина систематически истязала ребёнка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.