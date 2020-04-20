В Госдуме оценили предложение обучать студентов педвузов работе онлайн

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова прокомментировала предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.
В Госдуме оценили предложение обучать студентов педвузов работе онлайн
  • РИА Новости

«Современная ситуация требует компьютерной грамотности. Сейчас должен быть проведён серьёзный анализ того дистанционного обучения, которое мы вынужденно даём», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, идея имеет место, но не стоит ставить её во главу угла. Как пояснила депутат, это как дополнительные компетенции, которые могут быть у учителей.

«Они должны быть заложены в те программы, которые есть в высших учебных заведениях. Это правильно», — добавила Тутова.

Ранее сообщалось, что эксперты Института прогрессивного образования обратились в Министерство просвещения России с предложением инициировать введение в педагогических вузах страны дополнительной подготовки будущих учителей к дистанционному обучению.

Как передавало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить