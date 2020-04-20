В Госдуме оценили предложение обучать студентов педвузов работе онлайн

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова прокомментировала предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.

«Современная ситуация требует компьютерной грамотности. Сейчас должен быть проведён серьёзный анализ того дистанционного обучения, которое мы вынужденно даём», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, идея имеет место, но не стоит ставить её во главу угла. Как пояснила депутат, это как дополнительные компетенции, которые могут быть у учителей.

«Они должны быть заложены в те программы, которые есть в высших учебных заведениях. Это правильно», — добавила Тутова.

Ранее сообщалось, что эксперты Института прогрессивного образования обратились в Министерство просвещения России с предложением инициировать введение в педагогических вузах страны дополнительной подготовки будущих учителей к дистанционному обучению.

Как передавало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.