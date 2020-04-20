Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах

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Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в российских регионах.
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах
  • РИА Новости

По её словам, российские регионы в ситуации с коронавирусом отстают от Москвы на 2—3 недели.

«Мы оцениваем ситуацию по России без Москвы и Московской области очень пристально. Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели. Количество заболевших в регионах составляет 15 530», — сказала она.

Ранее Голикова заявила, что не во всех российских регионах соблюдается режим самоизоляции.

17 апреля kp.ru сообщал, что врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.

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