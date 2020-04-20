В Адыгее ликвидировали масштабное возгорание травы
- © ФБУ «Авиалесоохрана»
- РИА Новости
Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, возгорание произошло на окраине посёлка Тлюстенхабль вечером 19 апреля.
Отмечается, что к 21:30 пожарные локализовали возгорание, не допустив его распространения на посёлок.
В 22:14 пожар был потушен.
В ведомстве заявили, что к ликвидации возгорания привлекли 14 человек, а также три единицы техники.
В МЧС предупредили о сохранении в республике чрезвычайной пожароопасности пятого класса и призвали граждан соблюдать правила безопасности.
Ранее в Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России.
ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.