В Адыгее ликвидировали масштабное возгорание травы

Короткая ссылка
В ГУ МЧС России по Адыгее заявили, что пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 5 га.
В Адыгее ликвидировали масштабное возгорание травы
  • © ФБУ «Авиалесоохрана»
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, возгорание произошло на окраине посёлка Тлюстенхабль вечером 19 апреля.

Отмечается, что к 21:30 пожарные локализовали возгорание, не допустив его распространения на посёлок.

В 22:14 пожар был потушен. 

В ведомстве заявили, что к ликвидации возгорания привлекли 14 человек, а также три единицы техники.

В МЧС предупредили о сохранении в республике чрезвычайной пожароопасности пятого класса и призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Ранее в Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России.

ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить