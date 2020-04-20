В Адыгее ликвидировали масштабное возгорание травы

В ГУ МЧС России по Адыгее заявили, что пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 5 га.

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, возгорание произошло на окраине посёлка Тлюстенхабль вечером 19 апреля.

Отмечается, что к 21:30 пожарные локализовали возгорание, не допустив его распространения на посёлок.

В 22:14 пожар был потушен.

В ведомстве заявили, что к ликвидации возгорания привлекли 14 человек, а также три единицы техники.

В МЧС предупредили о сохранении в республике чрезвычайной пожароопасности пятого класса и призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Ранее в Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России.

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