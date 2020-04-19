В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России

Лесные пожары в регионах России распространились на площади, превышающей 24,7 тыс. га. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«На 00:00 мск 19 апреля на территории России действовало 45 лесных пожаров на площади 24 774 га, по которым проводились работы по активному тушению», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в Забайкальском крае тушат пожары на площади более 20,3 тыс. га.

Ранее МЧС России в 52 регионах ввело особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.