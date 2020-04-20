Тральщики ЧФ провели учения на морском полигоне боевой подготовки

Тральщики Черноморского флота разминировали морской полигон в рамках плановых учений.

Как передаёт «Новый Севастополь», экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота выполнил постановку учебных мин на морском полигоне боевой подготовки.

«В рамках отработки противоминных действий морские тральщики «Иван Голубец» и «Железняков» успешно осуществили разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов», — отметили в пресс-службе флота.

Уточняется, что экипажи кораблей также выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим плавающие мины.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Чёрного моря.