Число онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Подмосковье выросло на 54%

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Количество онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Московской области выросло на 54% в период режима самоизоляции.
Число онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Подмосковье выросло на 54%
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Об этом сообщает телеканал «360».

«С помощью Единого личного кабинета можно без комиссии произвести оплату, передать показания приборов учёта, управлять несколькими лицевыми счетами параллельно, отправить копии документов, подать заявления и получить жилищные документы», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Личный кабинет доступен на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт».

Ранее глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.

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