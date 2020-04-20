Число онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Подмосковье выросло на 54%

Количество онлайн-платежей за услуги ЖКХ в Московской области выросло на 54% в период режима самоизоляции.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С помощью Единого личного кабинета можно без комиссии произвести оплату, передать показания приборов учёта, управлять несколькими лицевыми счетами параллельно, отправить копии документов, подать заявления и получить жилищные документы», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Личный кабинет доступен на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт».

Ранее глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.