В Подмосковье рассказали о медицинских онлайн-консультациях

Жители Московской области смогут получить консультацию о состоянии здоровья онлайн.

Как передаёт телеканал «360», специалисты будут проводить дистанционный приём пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

«Нашим пациентам направляются смс, звонок автоинформатора или письмо на электронную почту с предложением получить телеконсультацию медицинского специалиста», — пояснила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Врач ответит на все вопросы о здоровье, а затем пациент получит медицинские рекомендации в электронном виде.

Кроме того, по словам Стригунковой, сервис определит сведения о состоянии больного и в случае необходимости соединит со службой скорой помощи.

Отмечается, что в дальнейшем услугу планируют распространить и на других пациентов.

Ранее, как сообщала kp.ru, в Московской области открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус.