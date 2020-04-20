Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с решением о переносе парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации.

«По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», — приводит ТАСС сообщение.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения торжественных мероприятий в честь юбилея Победы из-за ситуации с коронавирусом.

Глава государства заверил, что все они обязательно состоятся в 2020 году после отступления инфекции.