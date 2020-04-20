Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

Короткая ссылка
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, в соответствии с решением о переносе парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации.

«По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», — приводит ТАСС сообщение.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения торжественных мероприятий в честь юбилея Победы из-за ситуации с коронавирусом.

Глава государства заверил, что все они обязательно состоятся в 2020 году после отступления инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить