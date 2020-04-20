Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, в соответствии с решением о переносе парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации.
«По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», — приводит ТАСС сообщение.
16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения торжественных мероприятий в честь юбилея Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Глава государства заверил, что все они обязательно состоятся в 2020 году после отступления инфекции.