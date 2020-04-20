Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлены в 76 регионах России. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве, Подмосковье и Нижегородской области.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, всего в столице за сутки зарегистрировано 2026 случая заражения COVID-19, в Московской области — 578, в Нижегородской области — 113, в Санкт-Петербурге — 86.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности ужесточения в столице пропускного режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила пользу от ношения масок на улице.