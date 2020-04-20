В России зафиксировано снижение спроса на водку

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Специалисты оператора фискальных данных «Такском» подсчитали, что с 30 марта по 5 апреля продажи водки в России упали на 41% по сравнению с первой неделей прошлого месяца.
В России зафиксировано снижение спроса на водку
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные статистики, эксперты также зафиксировали падение на 37% по отношению к неделе с 16 по 22 марта.

Отмечается, что снижение продаж наблюдалось и по другим алкогольным напиткам — в среднем на 24—58%.

В частности, реализация пива упала на 26% по отношению к началу марта.

По мнению экспертов, низкий спрос связан с тем, что люди уже сделали запасы.

«В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя. Они постепенно, но незначительно пополняются», — отметил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее врач-нарколог Анастасия Игнатова в беседе с газетой «Вечерняя Москва» заявила об отсутствии пользы от алкоголя в борьбе с коронавирусом.

В рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России также отмечается, что не стоит использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава. Как уточняется, в водке «содержится недостаточный объём спирта для приготовления антисептика».

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