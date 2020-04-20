Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
- РИА Новости
«Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым как в командировки, так и на отдых, так как все крымские санатории и места отдыха закрыты», — говорится в обращении Аксёнова в Twitter.
Он отметил, что крымчане с радушием принимают туристов и после снятия ограничительных мер будут ждать всех в гости.
Ранее сообщалось, что в Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующие заполняются быстрее, чем планировалось.