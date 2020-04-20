Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
  • РИА Новости

«Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым как в командировки, так и на отдых, так как все крымские санатории и места отдыха закрыты», — говорится в обращении Аксёнова в Twitter.

Он отметил, что крымчане с радушием принимают туристов и после снятия ограничительных мер будут ждать всех в гости.

Ранее сообщалось, что в Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующие заполняются быстрее, чем планировалось.

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