Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым как в командировки, так и на отдых, так как все крымские санатории и места отдыха закрыты», — говорится в обращении Аксёнова в Twitter.

Он отметил, что крымчане с радушием принимают туристов и после снятия ограничительных мер будут ждать всех в гости.

Ранее сообщалось, что в Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующие заполняются быстрее, чем планировалось.