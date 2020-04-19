В Ростовской области из больницы сбежал потенциально больной COVID-19 пациент

В городе Шахты Ростовской области пациент с предварительным положительным анализом на коронавирусную инфекцию COVID-19 сбежал из больницы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

«В управление МВД России по городу Шахты поступило сообщение из оперативного штаба города Шахты о подтверждении первичного анализа на коронавирусную инфекцию у одного из пациентов инфекционного отделения, который накануне покинул медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина.

Ранее в Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19.