В Ростовской области из больницы сбежал потенциально больной COVID-19 пациент
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
«В управление МВД России по городу Шахты поступило сообщение из оперативного штаба города Шахты о подтверждении первичного анализа на коронавирусную инфекцию у одного из пациентов инфекционного отделения, который накануне покинул медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина.
Ранее в Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19.