В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.

Об этом сказано на сайте регионального отделения МВД.

«Следователем Следственного отдела ОМВД России по г. о. Жуковский в отношении местного жителя 1970 года рождения... возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчина самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, создав тем самым «угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей».

Уточняется, что больной уже пойман. Его вернули в стационар.

Ранее вирусолог Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.