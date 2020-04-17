В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сказано на сайте регионального отделения МВД.

«Следователем Следственного отдела ОМВД России по г. о. Жуковский в отношении местного жителя 1970 года рождения... возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчина самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, создав тем самым «угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей». 

Уточняется, что больной уже пойман. Его вернули в стационар.

Ранее вирусолог Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.

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