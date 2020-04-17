В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сказано на сайте регионального отделения МВД.
«Следователем Следственного отдела ОМВД России по г. о. Жуковский в отношении местного жителя 1970 года рождения... возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в заявлении.
Отмечается, что мужчина самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, создав тем самым «угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей».
Уточняется, что больной уже пойман. Его вернули в стационар.
Ранее вирусолог Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.