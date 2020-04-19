Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Подмосковье

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье рассказали о возрасте людей, у которых выявили COVID-19 за последние сутки.
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Подмосковье
  • РИА Новости

Отмечается, что вирус, в частности, был обнаружен у 43 детей. 

«709 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Из них 256 человек — от 18 до 45 лет, 272 человека — от 46 до 64 лет, 138 человек — от 65 до 94 лет, 43 ребёнка», — говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах. Всего в стране зафиксировано 42 853 заболевших.

Психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции.

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