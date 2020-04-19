В Подмосковье стало возможно оформить цифровой пропуск по смс

В Московской области можно оформить цифровой пропуск, отправив смс-сообщение с личными данными на номер 0250. Об этом сообщили в правительстве Подмосковья.

«Получить цифровой пропуск в Подмосковье можно по короткому номеру 0250. На него надо отправить смс, обозначив цель поездки», — говорится в сообщении в Instagram.

В частности, чтобы поехать на работу, требуется указать код цели (1), тип, серию и номер паспорта, дату рождения, номер машины или карт «Тройка», «Стрелка», а также ИНН и название организации.

В начале смс нужно указать слово «пропуск» и разделять все данные знаком «*».

В случае поездки в медучреждение указывается код поездки «2» и не вносится информация об ИНН.

Для того чтобы оформить пропуск для передвижения с другими намерениями, нужно после номера машины или карт «Тройка», «Стрелка» назвать цель выхода из дома максимум в 20 символов и указать адрес пункта назначения.

Ранее власти Подмосковья сообщили, что заявленный до этого для оформления спецпропусков короткий номер 0250 временно не используется.

Там также уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте в Московской области можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.