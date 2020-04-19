В Кремле не исключили новых решений по коронавирусу в течение недели

Власти могут принять решение о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусной инфекцией в течение недели, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Дождёмся следующей недели. Мы всё-таки сидим уже все три недели дома. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — приводят слова Пескова «Вести».

Он добавил, что это очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан.

«Но ещё и с необходимости не дать задохнуться экономике, которая и так находится, конечно, в тяжёлом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись», — добавил представитель Кремля.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, а власти работают на опережение в условиях пандемии.