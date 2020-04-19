В аэропорту назвали возможную причину падения самолёта под Хабаровском

Короткая ссылка
Причиной крушения в Хабаровском крае легкомоторного самолёта, выполнявшего учебно-тренировочный полёт, могли стать неверные действия лётчика-испытателя. Об этом заявили в аэропорту вылета.

«18 апреля при испытательном полёте произошла катастрофа с самолётом-амфибией Л-142... Действия лётчика-испытателя привели к срыву самолёта на малой высоте, и это стало причиной гибели четырёх человек», — приводит сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.

Уточняется, что самолёт проходил лётные испытания для продления сертификата лётной годности. 

Один из погибших являлся экспертом сертификационного центра в Тюмени.

Ранее Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения под Хабаровском легкомоторного самолёта.

18 апреля в 30 км от Хабаровска при выполнении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение легкомоторный самолёт, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить