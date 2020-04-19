В аэропорту назвали возможную причину падения самолёта под Хабаровском
«18 апреля при испытательном полёте произошла катастрофа с самолётом-амфибией Л-142... Действия лётчика-испытателя привели к срыву самолёта на малой высоте, и это стало причиной гибели четырёх человек», — приводит сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.
Уточняется, что самолёт проходил лётные испытания для продления сертификата лётной годности.
Один из погибших являлся экспертом сертификационного центра в Тюмени.
Ранее Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения под Хабаровском легкомоторного самолёта.
18 апреля в 30 км от Хабаровска при выполнении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение легкомоторный самолёт, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека.