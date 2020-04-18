СК возбудил дело после крушения самолёта в Хабаровском крае

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения под Хабаровском легкомоторного самолёта, выполнявшего учебно-тренировочный полёт.

«Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта»)», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Инцидент произошёл в районе села Лесного Хабаровского края.

В качестве возможных причин авиакатастрофы рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта.

На месте крушения Л-4 работает следственная группа.

Ранее стало известно, что в 30 км от Хабаровска при выполнении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение легкомоторный самолёт, в результате чего, по предварительным данным, погибли три человека.