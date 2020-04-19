В Красноярском крае умерли первые два пациента с коронавирусом
«За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжёлой пневмонии на фоне коронавирусной инфекции», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
В ведомстве отметили, что окончательная причина смерти будет установлена после патологоанатомического исследования.
В конце марта власти Красноярского края призвали уменьшить число выездов жителей за пределы муниципалитетов из-за угрозы распространения коронавируса.