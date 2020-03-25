В Красноярском крае объяснили призыв ограничить передвижения жителей

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Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса объяснила заявление властей об ограничении выезда из муниципалитетов.
В Красноярском крае объяснили призыв ограничить передвижения жителей
  • РИА Новости

«Первоначальная цитата была приведена не точно, от этого и возникла путаница из-за слова «ограничение», — рассказали Тайге.инфо в пресс-службе Усса. — Губернатор поручил главам муниципальных образований принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитетов, в рамках имеющихся у них полномочий. Предложено вести разъяснительную работу по сокращению выездов из муниципалитетов за исключением крайних случаев. Ни о каком закрытии городов речь, конечно же, не идёт».

Ранее появилась информация, что красноярский губернатор из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев.

На сайте правительства Красноярского края говорится, что, по последним данным, в регионе обследовано 5719 человек, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие вирусной инфекции находится в самоизоляции более 2,5 тыс. человек.

«Медики подтвердили четыре новых случая заражения, за всё время эпидемии COVID-19 обнаружена у девяти жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», — заявил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов.

Также сообщалось, что Минздрав Красноярского края проверит сообщения о нехватке спецодежды для водителей «скорой помощи» в регионе. Губернатор поручил обратить пристальное внимание на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире выявлено 375 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 362 человека скончались.

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