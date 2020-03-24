В Красноярском крае проверят наличие спецодежды для водителей «скорой»

Короткая ссылка
Минздрав Красноярского края проверит сообщения о нехватке спецодежды для водителей скорой помощи в регионе.

Как сообщает РИА Новости, ранее депутат заксобрания Красноярского края Александр Глисков опубликовал открытое письмо водителей скорой помощи.

В нём утверждается, что они вынуждены работать без полноценных защитных костюмов.

«В случае возникновения вопросов водители могут обратиться в администрацию учреждения, которая готова идти на диалог. Но, тем не менее, министерство здравоохранения Красноярского края возьмёт данный вопрос на контроль», — сообщили агентству в министерстве.

Там также отметили, что водителей обеспечивают дополнительной спецодеждой одноразового использования.

«Комплекты средств индивидуальной защиты (СИЗ) имеются без исключения в каждом автомобиле скорой медицинской помощи, который выезжает на вызов. Если комплект используется, то водитель берет на подстанции новый», — сказали в Минздраве региона.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство медицинских масок в стране в первой половине апреля достигнет 5 млн штук в сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить