В Татарстане обязали носить маски в магазинах

Правительство Татарстана обязало жителей региона с 20 апреля носить маски в общественном транспорте и магазинах.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие изменения в действующее постановление о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 внёс в субботу премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«(Запрещается) с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки выход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 4785 случаев заражения COVID-19 в 79 регионах.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.