У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
«Заболевание протекает в легкой форме, и думаю, вскоре он сможет приступить к выполнению рабочих обязанностей», — цитирует пресс-служба правительства области Никитина.
Губернатор сообщил, что «среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого. Мы следуем всем рекомендациям медиков».
«Работа организована в соответствии с требованиями указа губернатора о режиме повышенной готовности», — добавил Никитин.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 4785 случаев заражения COVID-19 в 79 регионах.