У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

Короткая ссылка
У заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Заболевание протекает в легкой форме, и думаю, вскоре он сможет приступить к выполнению рабочих обязанностей», — цитирует пресс-служба правительства области Никитина.

Губернатор сообщил, что «среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого. Мы следуем всем рекомендациям медиков».

«Работа организована в соответствии с требованиями указа губернатора о режиме повышенной готовности», — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 4785 случаев заражения COVID-19 в 79 регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить