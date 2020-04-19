У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

У заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Заболевание протекает в легкой форме, и думаю, вскоре он сможет приступить к выполнению рабочих обязанностей», — цитирует пресс-служба правительства области Никитина.

Губернатор сообщил, что «среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого. Мы следуем всем рекомендациям медиков».

«Работа организована в соответствии с требованиями указа губернатора о режиме повышенной готовности», — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 4785 случаев заражения COVID-19 в 79 регионах.