Путин не планирует посещать пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин не будет посещать пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В храм президент не пойдёт и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живёт и работает в государственной резиденции в Ново-Огарёве», — цитирует его Интерфакс.

Песков добавил, что «президент вечером поставит свечку в небольшой часовне» на территории государственной резиденции.

Он также сообщил, что Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравят друг друга по случаю праздника Пасхи.

Ранее стало известно, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.