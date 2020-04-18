Путин не планирует посещать пасхальную службу в храме Христа Спасителя
- РИА Новости
«В храм президент не пойдёт и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живёт и работает в государственной резиденции в Ново-Огарёве», — цитирует его Интерфакс.
Песков добавил, что «президент вечером поставит свечку в небольшой часовне» на территории государственной резиденции.
Он также сообщил, что Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравят друг друга по случаю праздника Пасхи.
Ранее стало известно, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.