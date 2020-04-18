Воробьёв отметил снижение прироста числа случаев коронавируса в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что в регионе наблюдается снижение числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Воробьёв отметил снижение прироста числа случаев коронавируса в Подмосковье
  • РИА Новости

«Мы видим, что рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом снижается, притом что количество тестов мы увеличиваем», — сказал губернатор Московской области.

По его словам, за сутки прирост заболевших в регионе составил 12% по сравнению с показателями за предыдущие два дня (15 и 18%).

Ранее портал kp.ru передавал, что в Королёве открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус.

По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 3954 случая заражения коронавирусом.

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