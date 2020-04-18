В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России

Лесные пожары в регионах России распространились на площади, превышающей 39,5 тыс. га. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17 апреля, в России ликвидировано 89 лесных пожаров на площади 4 931 га», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что, согласно данным, на 00:00 мск 18 апреля на территории России действовало 49 лесных пожаров на площади 39 552 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Уточняется, что в Забайкальском крае тушат пожары на площади более 37,9 тыс. га.

Ранее МЧС России в 52 регионах ввело особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.