Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом

Несколько сотрудников Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«У нескольких сотрудников компаний Группы ОАК действительно диагностирован COVID-19. Случаи касаются московских площадок», — рассказали в ОАК.

В компании отметили, что «сотрудники московских предприятий и КБ Группы ОАК в течение периода введённых ограничений в основном работают в удалённом режиме».

Отмечается, что дополнительные карантинные меры вводятся точечно в отношении сотрудников, которые контактировали с теми, у кого диагноз подтвердился.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сохраняются медленные темпы роста числа выявленных случаев COVID-19.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.