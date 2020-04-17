В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом

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В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Как отмечается, среди умерших — пациенты от 34 лет до 91 года, при этом у 34-летнего мужчины была пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей обоих лёгких и болезнь Пиквика.

У большинства скончавшихся были сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени, сахарный диабет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин не исключил возможности ужесточения в городе пропускного режима.

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