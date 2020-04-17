В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Как отмечается, среди умерших — пациенты от 34 лет до 91 года, при этом у 34-летнего мужчины была пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей обоих лёгких и болезнь Пиквика.
У большинства скончавшихся были сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени, сахарный диабет.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин не исключил возможности ужесточения в городе пропускного режима.