В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как отмечается, среди умерших — пациенты от 34 лет до 91 года, при этом у 34-летнего мужчины была пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей обоих лёгких и болезнь Пиквика.

У большинства скончавшихся были сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени, сахарный диабет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин не исключил возможности ужесточения в городе пропускного режима.