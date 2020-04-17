В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
- РИА Новости
Он отметил, что в указе мэра нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации.
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу», — цитирует Щитова Интерфакс.
Так, по его словам, это может быть копия договора аренды квартиры или документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться.
Если человек живёт у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника, пояснили в МГД.
Если же гражданин забыл документ, то его можно будет представить позже на так называемой группе разбора с инспектором после составления протокола.
Ранее сообщалось, что проверки пропусков на общественном транспорте столицы переведут полностью в автоматический режим. С 15 апреля их наличие для поездок обязательно.