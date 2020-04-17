В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

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Москвичи, идущие в аптеку, магазин или выгулять собаку, должны иметь при себе паспорт и подтверждение о месте фактического проживания. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
  • РИА Новости

Он отметил, что в указе мэра нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу», — цитирует Щитова Интерфакс.

Так, по его словам, это может быть копия договора аренды квартиры или документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться.

Если человек живёт у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника, пояснили в МГД.

Если же гражданин забыл документ, то его можно будет представить позже на так называемой группе разбора с инспектором после составления протокола.

Ранее сообщалось, что проверки пропусков на общественном транспорте столицы переведут полностью в автоматический режим. С 15 апреля их наличие для поездок обязательно.

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