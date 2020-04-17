Эксперт оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.
Эксперт оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса
  • Reuters

В беседе с НСН он отметил, что банки блокируют несанкционированные списания и переводы, но уберечь всех от действий злоумышленников невозможно.

«Об этом сообщают банки, потому что мошеннические схемы завязаны на том, чтобы в конечном итоге у человека увести деньги. Мошенники собирают какие-то отрывочные персональные данные: данные о картах, данные об интернет-банке, других сервисов», — заявил эксперт.

Он также рекомендовал жителям Москвы и Московской области, нуждающимся в цифровом пропуске, пользоваться только официальными источниками информации и не доверять посредникам, которые предлагают некую упрощённую форму.

«Ничего принципиально нового в этой схеме нет, и раньше были мошенники, которые предлагали оформить какой-то документ или дать доступ к какой-то системе, и в этом случае человек всегда рискует», — сказал Ульянов.

Ранее он заявил, что мошенники сейчас используют старые схемы под новым инфоповодом.

Эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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