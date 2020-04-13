Эксперт оценил данные о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал информацию о новых мошеннических схемах, связанных с распространением коронавируса.
Эксперт оценил данные о новых видах мошенничества на фоне коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, мошенники сейчас используют старые схемы под новым инфоповодом.

«Ничего нового в этом нет. Как раньше ходили по подъездам и предлагали таблетки и лекарства, так и сейчас то же самое. Обязательно всё перепроверяйте. Если звонят из банка — сбрасывайте и перезванивайте по настоящим номерам, если что-то касается коронавируса — перепроверяйте достоверность информации», — подчеркнул специалист в беседе с НСН.

Эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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