Инфекционист дал прогноз о наступлении пика коронавируса в России

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Врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.
Инфекционист дал прогноз о наступлении пика коронавируса в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы видим, как разгорается эпидемия, видим, что каждый день увеличивается число людей с положительными результатами тестов на COVID-19. К счастью, пока у нас довольно пологое нарастание по сравнению с другими странами. Ориентировочные сроки завершения пандемии в России (да и в мире, наверное) — май-июнь», — отметил специалист.

Он добавил, что главным фактором для снижения уровня распространения болезни является соблюдение гражданами режима самоизоляции.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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