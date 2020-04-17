Врач рассказал о возможных осложнениях из-за коронавируса

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Профессор Симон Мацкеплишвили рассказал о возможных тяжёлых осложнениях из-за коронавируса.
Врач рассказал о возможных осложнениях из-за коронавируса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Главная задача — не допустить, чтобы пневмония осложнилась острым респираторным дистресс-синдромом. Вне зависимости от того, было вызвано ли это осложнение гриппом, коронавирусом, сепсисом или острым панкреатитом, это всегда крайне тяжёлое состояние. Оно проявляется в виде дыхательной недостаточности, которая сопровождается развитием отёка лёгких и кислородным голоданием», — пояснил он в беседе с kp.ru.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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