В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
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- РИА Новости
Отмечается, что состояние всех инфицированных — нормальное.
В настоящее время все заболевшие нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны на карантин.
«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве», — заявили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не участвовали в тренировках парадных расчётов парада Победы в Алабино.
14 апреля сообщалось, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооружённых силах России полностью контролируется.
Как уточняется, при возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование.
К настоящему времени проведено более 11 тыс. тестов.