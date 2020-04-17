В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник

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В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что состояние всех инфицированных — нормальное.

В настоящее время все заболевшие нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны на карантин.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве», — заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не участвовали в тренировках парадных расчётов парада Победы в Алабино.

14 апреля сообщалось, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооружённых силах России полностью контролируется.

Как уточняется, при возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование.

К настоящему времени проведено более 11 тыс. тестов.

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